Park etti, anahtarı üzerinde unuttu! İki dakika sonra çalındı

İstanbul'da A.A. adlı bir kişi; Şişli İlçesi'ne bağlı olan 19 Mayıs Caddesi üzerinde park ettiği motosikletinin kontak anahtarını üzerinde unuttu. Bir kişi motosikleti çaldı ve kaçtı. Mağdur A.A. şikayetçi oldu ve inceleme başlatıldı.