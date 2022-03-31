İstanbul'da A.A. adlı bir kişi; Şişli İlçesi'ne bağlı olan 19 Mayıs Caddesi üzerinde park ettiği motosikletinin kontak anahtarını üzerinde unuttu. Bir kişi motosikleti çaldı ve kaçtı. Mağdur A.A. şikayetçi oldu ve inceleme başlatıldı.
İki dakikada çalınan motosikletin yeri, üzerindeki takip sisteminden tespit edildi.
Park etti, anahtarı üzerinde unuttu! İki dakika sonra çalındı | Video
Polisler seyir halindeki motosikleti bulunca hırsız kaçmaya çalıştı fakat kovalamaca sonucunda Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.