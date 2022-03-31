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Giriş Tarihi: 31.3.2022 15:33 Son Güncelleme: 31.3.2022 15:47

Park etti, anahtarı üzerinde unuttu! İki dakika sonra çalındı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Park etti, anahtarı üzerinde unuttu! İki dakika sonra çalındı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; sahibinin park ettiği ve kontak anahtarını üzerinde unuttuğu motosikleti çalan hırsızı yakaladı.

İstanbul'da A.A. adlı bir kişi; Şişli İlçesi'ne bağlı olan 19 Mayıs Caddesi üzerinde park ettiği motosikletinin kontak anahtarını üzerinde unuttu. Bir kişi motosikleti çaldı ve kaçtı. Mağdur A.A. şikayetçi oldu ve inceleme başlatıldı.

İki dakikada çalınan motosikletin yeri, üzerindeki takip sisteminden tespit edildi.

Park etti, anahtarı üzerinde unuttu! İki dakika sonra çalındı | Video

Polisler seyir halindeki motosikleti bulunca hırsız kaçmaya çalıştı fakat kovalamaca sonucunda Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edilen 19 yaşındaki M.G. yasal işlemlerinin ardından "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Park etti, anahtarı üzerinde unuttu! İki dakika sonra çalındı
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