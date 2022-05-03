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Giriş Tarihi: 3.5.2022 15:29 Son Güncelleme: 3.5.2022 15:43

Park halindeki 35 araca zarar vermişti! Bir gün sonra yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Park halindeki 35 araca zarar vermişti! Bir gün sonra yakalandı

İstanbul Bahçelievler’de park halinde olan 35 araca taşla çizerek ve vurarak zarar veren kişi bir gün sonra yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Mala Zarar Verme" soruşturması Bahçelievler İlçesi'ne bağlı Şirinevler Mahallesi'nde açıldı. 1 Mayıs Pazar gecesi saat 05.45 sıralarında bir kişi, park halinde bulunan çok sayıda araca taşla çizilerek ve vurarak zarar verdi. İstanbul Polisi güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve yapılan detaylı araştırmalar neticesinde toplamda 35 araca zarar verdiği tespit edilen yabancı uyruklu H.S.A.K.'nın (29) açık kimliği kısa süre içerisinde tespit edildi. H.S.A.K., Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir internet kafede yakalanarak gözaltına alındı ve "Mala Zarar Verme" suçundan ötürü adliyeye sevk edildikten sonra "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Park halindeki 35 araca zarar vermişti! Bir gün sonra yakalandı
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