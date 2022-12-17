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Giriş Tarihi: 17.12.2022 11:03

Park halindeki arabayı çalan hırsız yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta bir eve girip anahtarını çaldığı aracı otoparktan alıp kaçan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan Sercan A., tutuklanırken, otomobili çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Park halindeki arabayı çalan hırsız yakalandı

Esenyurt'ta 12 Aralık Pazartesi günü Ö.G.F.'nin oturduğu sitenin bahçesine park ettiği otomobil çalındı. Otomobilinin çalındığını farkeden Ö.G.F. emniyete ihbarda bulundu. Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. İncelemeler sonucunda şüphelinin otomobili çaldığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi.

Görüntülerde, sitenin otoparkına giren şüphelinin park halindeki otomobile binerek bir süre çalıştırmaya uğraştığı, ardından çalıştırmayı başardığı araçla kaçtığı anlar yer aldı.

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli Sercan A.,'yı çaldığı otomobille birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha önceden 11 suç kaydı bulunduğu tespit edilen Sercan A., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otomobil ise sahibine teslim edildi.

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Park halindeki arabayı çalan hırsız yakalandı
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