Park halindeki araç ile trafoya çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Adana'da 27 yaşındaki Serhat Dalkılıç, kullandığı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir otomobile daha sonra da trafoya çarparak devrildi. Kazada sürücü Dalkılıç, olay yerinde yaşamını yitirdi araçta bulunan 1 kişi de yaralandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde meydana geldi. Serhat Dalkılıç yönetimindeki 47 ADE 521 plakalı otomobil, önce park halindeki 34 CPH 346 plakalı otomobile, ardından trafoya çarparak devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatın kaybetti, araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dalkılıç'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.