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Giriş Tarihi: 4.12.2021 15:10

Park halindeki araca arkadan gelen araç çarptı: 1 ölü

İHA
Park halindeki araca arkadan gelen araç çarptı: 1 ölü

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinden Yenice- Kalkım istikametine gitmekte olan Servet Ebinç(33) idaresindeki 17 ACJ 882 plakalı araç sağda durduğu sırada Günay D. İdaresindeki 17 AAR 967 plakalı araç, Davutköy yol ayrımında arkadan çarptı. Kazada Servet Ebinç hayatını kaybederken yanında bulunan Betül K. ağır yaralandı. Jandarmanın kazayla ilgili araştırması sürüyor. Oto alıp satım işi ile uğraşan Ebinç'in vefatı ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

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Park halindeki araca arkadan gelen araç çarptı: 1 ölü
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