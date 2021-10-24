Park halindeki aracı saniyeler içinde soydu

Şişli Mecidiyeköy Mahallesinde aracını park eden M.G.' bir süre sonra aracının yanına geldiğinde soyulduğunu anladı. Bunun üzerine hemen durumu polise bildirdi.

Park halindeki araç içinden teknolojik aygıtları çalan şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı | Video

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Otodan Hırsızlık" konusu ile yürütülen çalışmalar kapsamında; aracının içerisinde bulunan bir adet dizüstü bilgisayar, şarj aleti, kulaklık ve not defterinin ikiz plakalı bir araçla gelen kişi tarafından çalındığı tespit edildi.

Olay yeri ve çevrisinde bulunan 23 ayrı güvenlik kamera görüntüsünün incelenmesi sonucu şüpheli şahsın olaydan sonra araçla uzaklaştığı belirlendi. Plaka bilgileri ve GPS kayıtları üzerinden yapılan detaylı araştırmalar sonucu aracın kiralık olduğu ve E.İ. isimli şahıs tarafından kiralandığı tespit edildi. Çalışmaların devamında E.İ. isimli şüpheli şahıs, Gülbahar Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.