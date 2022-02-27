Park halindeki araçlar kurşunlandı!

İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesi'nde pazar gününün ilk saatlerinde oldukça hareketli dakikalar yaşandı. İddialara göre sokaktan art arda gelen silah sesleri sonrasında dışarıya çıkan vatandaşlar, park halinde duran 2 ayrı aracın kurşunlandığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Çevrede alınan güvenlik önlemleri sonrasında, olay yerine gelen o polis ekipleri geniş çaplı incelemelerde bulundu.

Polis olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri tespit ederek yakalamak amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.