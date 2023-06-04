Park halindeki araçlara kurşun yağdırdı

Park halindeyken kurşunlanıp hasar gören araçlar otoparka çekilirken saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı. Olay, dün gece saatlerinde Eski Habipler Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, gece saatlerinde otomobille gelen şüpheliler, park halindeki çok sayıda aracı kurşunlandıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ekipleri bildirdi. Ekipler yapılan incelemelerin ardından kurşun isabet eden bazı araçlar otoparka çekildi. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA 12 EL ATEŞ ETTTİ"

Aracına kurşun isabet eden Talat Kaya, "Gece uyurken silah sesi geldi. Aşağı indik. Siyah şapkalı bir kişi yol boyunca arabalara sıka sıka geliyor. Olay yeri inceleme ekipleri geldi toplamda 12 el ateş etmiş. Daha sonra biz de karakola gittik ifade vermeye. Ekipler araştırıyor" dedi.