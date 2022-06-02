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Giriş Tarihi: 2.6.2022 11:54 Son Güncelleme: 2.6.2022 12:19

Park halindeki araçların akülerini çalan hırsızlar yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Park halindeki araçların akülerini çalan hırsızlar yakalandı

İstanbul’da park halindeki ağır vasıta araçların akülerini çalan iki kişi yakalandı.

İstanbul Polisi; gece geç saatlerde park halinde bulunan ağır vasıta araçların akülerini çalan iki hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Ataşehir İlçesi'nde yedi ağır vasıta aracın maddi değeri toplamda 10 bin 400 lira olan akülerini çalan ve olaylarda eşinin kiraladığı araçları kullanan M.G. (21) ile suç ortağı M.Ü.'nün (21) açık kimlikleri kısa süre içerisinde tespit edildi.

Park halindeki araçların akülerini çalan hırsızlar yakalandı | Video

İki suç ortağı da Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık ve benzeri suçlardan dolayı çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu tespit edilen iki suç ortağı da "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Park halindeki araçların akülerini çalan hırsızlar yakalandı
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