Park halindeki araçların akülerini çaldılar… 5’i de yakalandı

İstanbul'da beş kişi; Sarıyer İlçesi Çayır Başı Mahallesi'nde ve Sancaktepe İlçesi Yeni Doğan Mahallesi'nde park halindeki araçların akülerini çaldı. Sarıyer ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; aküleri satmak için çalan H.Y., Ş.İ., M.K., S.K. ve C.B. isimli beş hırsızı yakaladı.

Üzerlerinden 4,94 gram Eroin maddesi ele geçirilen şüphelilerin park halindeki araçlardan çaldıkları akülerin bir bölümü bulundu ve sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Beş suç ortağı da "Otodan Hırsızlık ve Mala Zarar Verme" suçlarından adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.