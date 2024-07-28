Park halindeki araçların arasına daldı! 1 ölü, 1 yaralı

Feci kaza, gece yarısı saat 00.00 civarında D-100 yanyol Merkez Bankası mevkiinde gerçekleşti. İddialara göre, motosikletin sürücüsü Galip Tuna, kırmızı ışıkta geçti ve bu esnada kendilerine yeşil ışık yanan yoldan geçen diğer araçlara çarpmamak için ani bir manevra yaptı. Bu manevra sonucunda, motosiklet önce park yasağı olan bir alanda park etmiş otomobillere ardından da bir duvara çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle sürücü Galip Tuna olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan Baran Ateş Altın yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan Galip Tuna ve Baran Ateş Altın'a ilk müdahaleler yapıldı. Yaralı Baran Ateş Altın hastaneye aldırılırken, hayatını kaybeden Galip Tuna'nın cenazesi morga götürüldü. Polis, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.