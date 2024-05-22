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Giriş Tarihi: 22.5.2024 13:53 Son Güncelleme: 22.5.2024 13:57

Park halindeki araçtan çanta çalanlar yakalandı

İstanbul Güngören’de park halindeki otomobilin içinde bırakılan içinde döviz ve para bulunan çantayı çalan Gürcistan uyruklu 2 şüpheli Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anları güvenlik kameraları kaydetti. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Park halindeki araçtan çanta çalanlar yakalandı

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Meşe sokak üzerinde park halinde bulunan tekstil işi yapan mağdur A.Ş'ye ait otomobilin ön koltuğunda bulunan çanta kimliği meçhul şahıslar tarafından çalındı.

Polise başvuran mağdur A.Ş. çalınan çantasının içinde 5 bin 500 Euro ve 20 bin lira bulunduğunu söyledi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Fatih ilçesinde başka bir otomobilden hırsızlık yapmaya hazırlanan şüpheliler gözaltına alındı. Gürcistan uyruklu Akaki S.(46) ile Giorgi T.(39)'nin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

Poliste işlemleri tamamlanan iki şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Park halindeki araçtan çanta çalanlar yakalandı
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