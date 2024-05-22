Park halindeki araçtan çanta çalanlar yakalandı

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Meşe sokak üzerinde park halinde bulunan tekstil işi yapan mağdur A.Ş'ye ait otomobilin ön koltuğunda bulunan çanta kimliği meçhul şahıslar tarafından çalındı.

Polise başvuran mağdur A.Ş. çalınan çantasının içinde 5 bin 500 Euro ve 20 bin lira bulunduğunu söyledi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Fatih ilçesinde başka bir otomobilden hırsızlık yapmaya hazırlanan şüpheliler gözaltına alındı. Gürcistan uyruklu Akaki S.(46) ile Giorgi T.(39)'nin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

Poliste işlemleri tamamlanan iki şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.