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Giriş Tarihi: 7.5.2022 10:36

Park halindeki araçtan cep telefonunu böyle çaldı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Park halindeki araçtan cep telefonunu böyle çaldı

İstanbul’da hastanelerde hırsızlık yapan bir kişi; süt satmak için müşterisinin yanında giden sütçünün cep telefonunu çalınca Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

İstanbul'un Sultanbeyli İlçesi'ne bağlı olan Mimar Sinan Mahallesi'nde aracıyla süt satışı yapan A.B.'nin müşterisine süt götürdüğü esnada aracının içerisinde bıraktığı cep telefonu çalındı. Park halinde bulunan aracın yanına yaklaşan ve cep telefonunu alarak kaçtığı tespit edilen E.İ., Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Hırsızlık ve benzeri suçlardan 49 kaydının olduğu tespit edilen E.İ.'nin Sultanbeyli İlçesi'nde bulunan bir hastaneden yabancı uyruklu M.K.'ya ait olan ve içerisinde yaklaşık iki bin lira değerinde kişisel eşyalar bulunan çantayı da çaldığı tespit edildi. Hastanelerden hırsızlık yaptığı iddia edilen ve "Otodan Hırsızlık" ile "Açıktan Hırsızlık" suçlarından ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli E.İ., "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Park halindeki araçtan cep telefonunu böyle çaldı
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