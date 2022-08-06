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Giriş Tarihi: 6.8.2022 14:22 Son Güncelleme: 6.8.2022 15:27

Park halindeki bisikletleri çalan hırsız yakalandı

İstanbul Silivri’de üç ayrı adresten park halindeki üç bisikleti çalan hırsız yakalandı ve tutuklandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Park halindeki bisikletleri çalan hırsız yakalandı

İstanbul'un Silivri İlçesi'ne bağlı olan Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde üç farklı adresten park halindeki üç bisiklet çalındı. İstanbul Polisi hemen detaylı bir inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Kilitleri kırarak bisikletleri çaldığı saptanan ve kimlik bilgileri kısa süre içerisinde tespit edilen S.G., Silivri İlçesi Piri Paşa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı ve "Bisiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Silivri'de park halindeki bisikletleri çalan hırsız yakalandı | Video

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Park halindeki bisikletleri çalan hırsız yakalandı
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