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Giriş Tarihi: 27.7.2022 21:33

Park halindeki kamyonetin freni boşaldı; 6 otomobile çarparak durdu

Ankara'da yokuşa park edilen kamyon, freninin boşalmayısla kaymaya başladı. Kontrolsüz şekilde yokuştan kayan kamyon, 6 otomobile çarptıktan sonra durabildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA
Park halindeki kamyonetin freni boşaldı; 6 otomobile çarparak durdu

Olay saat 15.00 sularında Altındağ ilçesi Şehit Hasan Cevher Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan ve imdat kolu çekilmediği iddia edilen kamyonun, freni boşaldı. Freni boşalan kamyon, eğimli yolda hareket etmeye başladı. Park halinde bulunan otomobillere çarparak yokuş aşağı kontrolsüz şekilde kayan kamyon, son olarak galeri dükkanını önündeki otomobillere çarparak durabildi. Olayda yaralanan ya da ölen olmazken, cadde üzerinde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

'DAHA HALA TİTRİYORUM'

Olay anında otomobil içinde bulunan Hamza Doğan, "Ben tam sokağı dönecekken bana yandan çarptı. İlk olarak yukarıda bir arabaya vuruyor, sonra ikinci arabaya vuruyor ardından üçüncü olarak bize çarpıyor. Benden sonra da galerinin önünde duran arabalara çarpıyor. Bir anda böyle bir şey yaşayınca korktum. Daha hala titriyorum" diye konuştu.

'KAMYONUN İMDAT KOLU ÇEKİLMEMİŞ' İDDİASI

Görgü tanıklarından Salih Çayan ise "Yukarı tarafta duran kamyonun freni boşalıyor, arabaları toplayıp geliyor. Kamyonun içinde şoför yoktu. Zaten kamyon hareket edince, şoför bir anda koştu ama iki aracın arasında sıkışıyordu neredeyse. O anda eliyle kapıyı açmaya çalıştı ama kapıda kilitli olduğu için yetişemedi. Arabanın imdat kolunu çekmemiş, vitesi takmamış. Ondan dolayı böyle bir yaşandı diyorlar" dedi. (DHA)

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Park halindeki kamyonetin freni boşaldı; 6 otomobile çarparak durdu
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