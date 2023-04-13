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Giriş Tarihi: 13.4.2023 18:16 Son Güncelleme: 13.4.2023 18:27

Park halindeki kamyonetin üzerine ağaç devrildi: Anne ve çocuğu ölümden döndü

İstanbul Kağıthane'de içerisinde bir kadın ile çocuğun olduğu park halindeki kamyonetin üzerine gövdesi çürüyen kavak ağacı devrildi. Anne ve çocuğu ölümden döndü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Park halindeki kamyonetin üzerine ağaç devrildi: Anne ve çocuğu ölümden döndü

Ağaç devrilme olayı Çağlayan Taşocağı Caddesi üzerinde saat öğle saatlerinde meydana geldi. Kerem Gür, içinde eşi ve küçük çocuğunun olduğu kamyonetini yol kenarına park ederek ekmek almaya gitti. O sırada yol kenarında çürüyen Kavak ağacı kamyonetin üzerine devrildi. Büyük bir gürültüyle kamyonetin kupa kısmına çarpan ağaç paramparça oldu.

Ağacın devrilmesiyle Gür'ün kamyoneti zarar gördü. Olay sırasında, kamyonetin içinde bulunan anne ve çocuğu kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Ölümden dönen ve büyük şok yaşayan anne ve çocuğunu, olay yerine koşan baba Kerem Gür sakinleştirdi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yolda ve ağaç etrafına güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

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Park halindeki kamyonetin üzerine ağaç devrildi: Anne ve çocuğu ölümden döndü
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