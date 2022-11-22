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Giriş Tarihi: 22.11.2022 11:41

Park halindeki motosikleti çalan hırsız yakalandı

İstanbul Ataşehir’de park halindeki motosikleti dakikalar içinde çalıştırıp çalan hırsız Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi. Şüphelinin motosikleti çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntüledi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Park halindeki motosikleti çalan hırsız yakalandı

Ataşehir'de geçtiğimiz hafta emniyete gidip başvuran E.G., sokağa park ettiği motosikletini sabah yerinde bulamadığını söyleyerek şikayeti oldu. Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada bir işyeri kamerasının hırsızlık anını kaydettiğini belirledi. Görüntülerde hırsızın motosikletin kilidini kırmak için bir süre uğraştığı ardından aracı çalarak kaçtığı görüldü. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelinin Tolga T. adlı eski bir sabıkalı olduğunu belirledi. Daha önceden benzer suçlardan 41 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Tolga T. önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çalınan motosiklet ise polis tarafından bulunarak sahibini teslim edildi.

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Park halindeki motosikleti çalan hırsız yakalandı
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