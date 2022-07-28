Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; gece saatlerinde park halindeki motosikletleri çalan iki kişinin açık kimliklerini tespit etti. Son olarak Çekmeköy İlçesi Güngören Mahallesi'nde park halindeki bir motosikleti çalan ve bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıyan hırsızların 18 yaşından küçük oldukları tespit edildi. Hırsızlardan C.K., Nişan Tepe Mahallesi'nde Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edildikten sonra "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. C.K.'nın suç ortağını yakalama çalışmaları ise sürüyor.



Park halindeki motosikletleri çalan hırsızı yakaladılar | Video