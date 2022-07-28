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Giriş Tarihi: 28.7.2022 12:23 Son Güncelleme: 28.7.2022 12:25

Park halindeki motosikletleri çalan hırsızı yakaladılar

İstanbul’da gece saatlerinde park halindeki motosikletleri çalan bir kişi; Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Park halindeki motosikletleri çalan hırsızı yakaladılar

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; gece saatlerinde park halindeki motosikletleri çalan iki kişinin açık kimliklerini tespit etti. Son olarak Çekmeköy İlçesi Güngören Mahallesi'nde park halindeki bir motosikleti çalan ve bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıyan hırsızların 18 yaşından küçük oldukları tespit edildi. Hırsızlardan C.K., Nişan Tepe Mahallesi'nde Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edildikten sonra "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. C.K.'nın suç ortağını yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Park halindeki motosikletleri çalan hırsızı yakaladılar | Video

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Park halindeki motosikletleri çalan hırsızı yakaladılar
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