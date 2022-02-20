Park halindeki otomobil alev alev yandı

Olay, Denizli'nin Merkezedendi ilçesine bağlı 1200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde park halindeki bir otomobilden gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede otomobilde yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Bahçelievler İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda otomobildeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.