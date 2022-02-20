Haberler Yaşam Haberleri Park halindeki otomobil alev alev yandı
Giriş Tarihi: 20.2.2022 10:55 Son Güncelleme: 20.2.2022 11:06

Park halindeki otomobil alev alev yandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Denizli’de yol kenarında park halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çıkan yangın sonucu otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Denizli'nin Merkezedendi ilçesine bağlı 1200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde park halindeki bir otomobilden gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede otomobilde yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Bahçelievler İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda otomobildeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Rusya-Ukrayna krizi son dakika haberleri | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Üçüncü Dünya Savaşı'na ihtiyacımız yok
Hamile karısını kayalıklardan iterek öldürmüştü! Pişkin katil hala para peşinde
7 yılda sadece 60 gün çalıştı! 3,7 milyonu kaptı
Başkan Erdoğan'ın Afrika turu başlıyor
Tevfik Göksu’dan flaş su zammı açıklaması: Siyasi bir tuzak kuruyorlardı
Hülya Avşar 12 yıl sonra yeniden aşık
Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi | Açıklamalar peş peşe geldi! "Ukrayna'yı acil terk edin" çağrısı!
FETÖ'nün para kasasının eşini mektup deşifre etti
“Mavişim, aşkitom” dedi 100 bin lirasını dolandırıp gitti
Keçiboynuzu mucizesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Park halindeki otomobil alev alev yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA