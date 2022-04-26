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Giriş Tarihi: 26.4.2022 16:35

Park halindeki otomobil yanıp kül oldu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Park halindeki otomobil yanıp kül oldu

İstanbul Kağıthane’de park halindeki otomobil alev alev yanarak kül oldu. İtfaiyenin müdahale ederek söndürdüğü araçtan geriye sadece iskeleti kaldı.

Araç yangını dün saat 13.00 sıralarında Gürsel Mahallesi Akmer Sokak üzerinde meydana geldi. Park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yanan otomobilin kendi kendine hareket ederek kaldırıma çarpması sonrasında vatandaşların ihparı ile olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken yanan araçtan geriye sadece iskelet kaldı. Aracın kendi kendine yanması sonrasında çevredeki vatandaşların yakınında bulunan araçları çekmesi sonucu yangının genişlemesi engellendi.

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Park halindeki otomobil yanıp kül oldu
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