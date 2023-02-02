Park halindeki otomobile öyle bir şey yazdılar ki...

'ÇOCUĞUM GİBİ BAKIYORDUM'

Araç sahibi Caner Akyol, "Ertesi gün işten geldiğimde fark ettim. Kamera görüntüleriyle karakola gidip şikayetçi oldum. İnşallah bulacaklar. Ortalama 15-20 bin lira zarar var. Düşmanım da yok. Kasti yapılan bir şey. Burada 4-5 araç varken gelip, sadece benim otomobilime yapılması. Kolay kazanılmıyor para, kolay da yapılmayacak. Her yere çizikler atıp, küfürler yazılmış, mağdur durumdayım. Gördüğümde çok üzüldüm, biz evlat gibi bakıyoruz. Canımız sıkıldığında arabayı temizleyen bir insanım. Üstüne çok düşüyoruz ama, hani böyle görünce çocuğum gibi bakıyordum yani" diye konuştu.

OTOMOBİLE ZARAR VERİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Otomobilin çizilerek zarar verildiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde sokağa gelen iki şüpheliden biri gözcülük yaparken, diğerinin kesici aletle otomobili çizdiği görülüyor. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.