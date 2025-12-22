Park halindeki otomobile uzun namlulu silahla ateş açtılar

Olay saat 07.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Şehit Komiser Günaydın Sokak'ta meydana geldi. Otomobille sokağa gelen şüpheliler, park halinde bulunan araca uzun namlulu silahla ateş açarak kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüphelilerin silahından çıkan kurşunlar iş yerine ve park halindeki araca isabet etti.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak saldırıyla ilgili inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.