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Giriş Tarihi: 24.11.2022 10:20

Park halindeki otomobili iterek çaldılar

Mersin'de sokakta park halindeki otomobili iterek çalan 2 şüpheli, yakalandı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 3 şüpheliyi tespit etti.

DHA
Park halindeki otomobili iterek çaldılar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi 4738 Sokak'ta park halindeki aracın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 3 şüpheliyi tespit etti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, O.Ç. ve S.T.'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili 1 kişi aranırken, çalınan otomobil terk edilmiş halde bulunarak, sahibine teslim edildi.

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Park halindeki otomobili iterek çaldılar
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