Park halindeki TIR yandı: yakınındaki fabrikaya sıçramaması için tedbir alındı

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde park halindeki bir tırda saat 18.10 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Aşırı sıcaktan kaynaklanmış olabileceği belirtilen yangın sonucu TIR'da alevler yükseldi. TIR'ın yandığı noktanın hemen yan tarafından bir fabrikanın bulunması ve alevlerin fabrikaya sıçrama riski üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

TIR'ın yandığı nokta ile fabrika arasında söndürme çalışmaları başlatıldı. Alevlerin bir fabrikaya sıçrama riski bulunurken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için büyük mücadele örneği sergiledi.