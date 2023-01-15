Park halindeki TIR’a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Adapazarı Dağdibi mevkiinde meydana gelen kazada, C.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle tavanı parçalanan araç adeta hurdaya dönerken, araçta bulunan sürücü C.B. ile F.B. ismindeki çocuk sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştı. Çalışmanın ardından yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen C.B. hayatını kaybederken, F.B. isimli çocuğun da hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.