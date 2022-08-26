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Giriş Tarihi: 26.8.2022 14:46 Son Güncelleme: 26.8.2022 14:50

Park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale’de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de yaralandı. Bu esnada aynı yönde seyreden Osman Gökhan Demiröz'ün kullandığı otomobil, tıra arkadan çarptı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale'de Ali İhsan Kesici idaresindeki tır, arızalanması nedeniyle Kırıkkale-Çorum karayolunun 44. Kilometresinde emniyet şeridinde durdu. Bu esnada aynı yönde seyreden Osman Gökhan Demiröz'ün kullandığı otomobil, tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra refüjdeki bariyere çaptı. Kazayı görenlerin haber vermezi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri araçta sıkışan Ayşe Demiröz ve Mustafa Demiröz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Osman Gökhan Demiröz ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Demiröz'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Trafik sağ şeridinden kontrollü olarak verilirken, Jandarma ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

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Park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
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