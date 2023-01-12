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Giriş Tarihi: 12.1.2023 10:05 Son Güncelleme: 12.1.2023 10:27

Park halindeki tıra çarpan sürücü öldü

İzmir’de direksiyon hakimiyetini kaybeden 40 yaşındaki otomobilin sürücüsü Engin Çınar, park halindeki TIR'a çarparak yaşamını yitirdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Park halindeki tıra çarpan sürücü öldü

İzmir'in Çiğli ilçesi Balatçık Mahallesi Anadolu Caddesinde gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada Çiğli'den Karşıyaka istikametine seyir halinde olan Engin Çınar yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Çınar'ın otomobili hurdaya dönerken, talihsiz sürücü araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, polis ve 110 AKS ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çınar'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kaza nedeniyle Anadolu Caddesi'nde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Çınar'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından 110 AKS ekipleri tarafından otomobilden çıkartıldı.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Park halindeki tıra çarpan sürücü öldü
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