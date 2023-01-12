Park halindeki tıra çarpan sürücü öldü

İzmir'in Çiğli ilçesi Balatçık Mahallesi Anadolu Caddesinde gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada Çiğli'den Karşıyaka istikametine seyir halinde olan Engin Çınar yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Çınar'ın otomobili hurdaya dönerken, talihsiz sürücü araç içerisinde sıkıştı.
Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, polis ve 110 AKS ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çınar'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.