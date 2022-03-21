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Giriş Tarihi: 21.3.2022 12:53 Son Güncelleme: 21.3.2022 13:14

Park halindeki tıra motosikletiyle çarpan liseli hayatını kaybetti

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Park halindeki tıra motosikletiyle çarpan liseli hayatını kaybetti

Giresun'un Bulancak ilçesinde motosikletiyle park halindeki tıra arkadan çarpan 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kaza dün akşam saatlerinde Bulancak ilçesi Karadeniz Sahil Yolunda meydana geldi. Bulancak Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Miraç Harman, motosikletiyle seyir halindeyken yol kenarında park halinde bulunan Gürcistan plakalı Tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola motosikletiyle savrulan ve kazada ağır yaralanan Harman için çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Lise öğrencisi Harman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"İMANINA ŞAHİTİZ, HAYALİ OKUMAKTI"

Bulancak Anadolu İmam Hatip lisesi kazada hayatını kaybeden lise son sınıf öğrencisi Miraç Harman için sosyal medya hesabından yürek yakan paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Biz Allah'tan geldik, tekrar O'na döneceğiz. Bu gün 16.30'da trafik kazası geçiren 12. sınıf öğrencimiz, hafız Miraç Harman vefat etmiştir. Rabbim rahmet eylesin mekanı cennet, makamı âlî olsun inşaallah. Sevinçler ve hüzünler hep O'nun bilgisiyle. Her canlı ölümü tadacaktır. Rabbimiz razı olacağı bir hayat nasip etsin. İmanına şahitiz. Hayali ilâhiyat okumaktı. Rabbim mağfiret eylesin. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Polis tarafından yaşanan kazayla ilgili inceleme sürdüğü belirtildi.

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Park halindeki tıra motosikletiyle çarpan liseli hayatını kaybetti
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