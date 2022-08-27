Park halindeki TIR’a otomobil çarptı 4 ölü

Ankara Çevre Yolu'nun Samsun bağlantı kavşağında Fatih Ayyıldız'ın kullandığı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan ve şoförünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü ile eşi Hatice Ayyıldız, aynı araçta bulunan Adile Aydınar ve Mehmet Aydınar olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün çocuğu Miraç Altay Ayyıldız ise ağır yaralandı. TIR şoförü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. İstanbul Kartal'da ise D-100'de ilerleyen motosiklet, aynı yöndeki sebze yüklü Burhan Özbitirgiç idaresindeki kamyona arkadan vurdu. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki Feride Kenet ve Kadir Akyıl yola savrularak hayatını kaybetti. Bilal Çircir'in kullandığı akaryakıt yüklü tanker, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde önünden giden TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ön kısmı hurdaya dönen tanker, sızan yakıt nedeniyle alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken Çircir öldü. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde ise bir otomobilin çarptığı 5 yaşındaki M.Ö. hayatını kaybetti. Çorum'da 2, Isparta ve Bartın'da birer kişi kazalarda can verdi. Kahramanmaraş'ta hakkında kayıp ihbarı yapılan Hasan Yavuz'un cesedi, uçuruma yuvarlanan otomobilde bulundu.