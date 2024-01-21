Park halindeki TIR’ın dorsesine çarpan araçtaki 2 kişi öldü

Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç TIR'ın dorsesine çarptı. Hurdaya dönen araç içerisinde bulunan iki kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

HAKİMİYETİ KAYBETTİ

Feci kaza merkez Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Selçuk Şimşekli'nin yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki TIR'a ait dorseye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya döndü.

1'İ OLAY YERİNDE DİĞERİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Selçuk Şimşekli'nin olay yerinde öldüğü belirlerken yolcu konumdaki ağır yaralanan Yemliha Nergis'i Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Nergis, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından olay yerinde ölen sürücü Selçuk Şimşekli'nin cesedi ve hastanede ölen Yemliha Nergis'i cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.