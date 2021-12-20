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Giriş Tarihi: 20.12.2021 00:25

Park halindeki yolcu minibüsü yandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Park halindeki yolcu minibüsü yandı

Kırıkkale'de park halindeki yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi Ardiyeciler Sitesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki yolcu minibüsü, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bir anda minibüsün tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından büyük oranda zarar gören minibüs, kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Park halindeki yolcu minibüsü yandı
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