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Giriş Tarihi: 30.5.2023 14:52 Son Güncelleme: 30.5.2023 15:12

Park kavgası can aldı

Gaziantep’te sokağa araç park etme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Park kavgası can aldı

Gaziantep'in Şehitkâmil ilçesinin Göllüce Mahallesi'nde iki grup arasında sokağa araç park edilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada silah ve satırlar kullanıldı. Olayda 2 kişi ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Bakır Telli yaşamını yitirirken, bir kişi ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Bakır Telli'nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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Park kavgası can aldı
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