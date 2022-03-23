Park kavgasında 3 kişiyi vuran zanlı tutuklandı

YAŞAM SAVAŞINI KAZANDI

Ömer P., işyerinden aldığı pompalı tüfekle hasımlarına ardı ardına ateş ederken, diğerleri de ellerinde bıçakla ona karşılık vermeye çalıştı. Çıkan olaylarda Emrah ve Kenan K. ile birlikte Sezer Ç. yaralandı. Kardeşler, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan Sezer Ç. de 5 gün süren yaşam savaşını kazandı, ancak tedbir olarak hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

BİR HAFTA SONRA TESLİM OLDU

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ömer P.'nin yakalanması için saldırganın saklanabileceği adreslere ardı ardına baskınlar gerçekleştirdi. Çemberin daraldığını ve yakalanacağını anlayan zanlı, olaydan tam bir hafta sonra polise teslim oldu. Ortalığı savaş alanına çeviren şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Park yüzünden çıkan kavgada kan aktı