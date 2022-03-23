Park kavgasında 3 kişiyi vuran zanlı tutuklandı

Adana'da bir hafta önce çalıştığı otopark yerine; işyerinin bulunduğu sokağa park yapılmasına sinirlenen 35 yaşındaki Ömer P., çıkan silah, taş ve sopalı kavgada 3 kişiyi yaralayarak kaçtı. Polis, zanlı için çemberi daraltınca; yakalanacağını anlayan Ömer P., günler sonra teslim oldu. Ortalığı savaş alanına çeviren şüpheli, tutuklandı. Saldırganın kullandığı pompalı tüfeğin hedefi olan ve yaşam savaşı veren yaralılardan biri de hayati tehlikeyi atlattı; diğer 2 arkadaşı gibi hastaneden taburcu oldu.
PARK YERİ ÇATIŞMASI
Olay, 16 Mart'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Tepebağ Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre mahallede otoparkçılık yapan Ömer P., içinde Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç.'nin bulunduğu lüks otomobilin, işlettiği otopark yerine işyerinin bulunduğu sokağa park edilmesine karşı çıktı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma önce kavgaya; ardından da sopa, taş, bıçak ve pompalı tüfekli çatışmaya dönüştü.
YAŞAM SAVAŞINI KAZANDI
Ömer P., işyerinden aldığı pompalı tüfekle hasımlarına ardı ardına ateş ederken, diğerleri de ellerinde bıçakla ona karşılık vermeye çalıştı. Çıkan olaylarda Emrah ve Kenan K. ile birlikte Sezer Ç. yaralandı. Kardeşler, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan Sezer Ç. de 5 gün süren yaşam savaşını kazandı, ancak tedbir olarak hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi.
BİR HAFTA SONRA TESLİM OLDU
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ömer P.'nin yakalanması için saldırganın saklanabileceği adreslere ardı ardına baskınlar gerçekleştirdi. Çemberin daraldığını ve yakalanacağını anlayan zanlı, olaydan tam bir hafta sonra polise teslim oldu. Ortalığı savaş alanına çeviren şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Park yüzünden çıkan kavgada kan aktı