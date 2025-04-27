Park kavgasından başlayan husumet cana mal oldu! Uzlaşmak için davet etti... Başından vuruldu

Olay, cumartesi akşamı 18.00 sıralarında Büyükçekmece Fatih Mahallesi Nasreddin Hoca Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre Atakan Gülsever, 3 gün önce park yeri nedeniyle tartıştığı kişilerle konuşmak için iş yerine davet etti. İş yerine gelen şüpheliler ile Gülsever arasında tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Gülsever başından vuruldu. Yanında bulunan bir kişinin de bacağına kurşun isabet etti.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Saldırganlar olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Atakan Gülsever'in öldüğü belirlendi. Gülsever'in cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gülsever'in yanında bulunan ve bacağından hafif şekilde yaralanan bir kişi de hastaneye gitti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, kavgada kullanılan silah ele geçirildi. Polis, her yerde kaçan şüpheliyi arıyor.