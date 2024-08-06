Park yeri kavgasında baba-oğul katledildi

İstanbul Bayrampaşa'da 75 yaşındaki Lütfü Er ve oğlu Ramazan Er'in (54) sahibi olduğu inşaat firmasının önüne önceki gün Orhan A. aracını park etti. Baba ve oğlu ile Orhan A. arasında çıkan tartışma araya girenler sayesinde olaysız bitti. Ancak dün Orhan A. bir kez daha bölgeden geçince tartışma yeniden alevlendi. Orhan A., baba ve oğlunu silahla vurdu, kendisi de yaralandı. Lütfü Er ve Ramazan Er yaralı halde kaldırıldıkları hastanede öldü. Hastanede yakalanan Orhan A. ise gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.