Park yüzünden çıkan kavgada kan aktı

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Ömer P., işyerinden aldığı pompalı tüfekle ardı ardına ateş ederken, diğerleri de ellerinde bıçakla ona karşılık vermeye çalıştı. Çıkan olaylarda Emrah ve Kenan K. ile birlikte Sezer Ç. yaralandı. Olayın ardından Ömer P., tüfeği atarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bir tanesinin durumun ağır olduğu öğrenildi.