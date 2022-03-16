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Giriş Tarihi: 16.3.2022 16:13 Son Güncelleme: 16.3.2022 16:30

Park yüzünden çıkan kavgada kan aktı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Park yüzünden çıkan kavgada kan aktı

Adana’da ‘park yeri’ meselesi yüzünden çıkan pompalı tüfek ve bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Olayda kullandığı tüfeği atıp kaçan otopark görevlisi polis tarafından aranıyor.

Adana'da işlettiği otopark yerine; işyerinin bulunduğu sokağa park yapılmasına karşı çıkan Ömer P. ile otomobilde bulunan 3 kişi arasındaki tartışma önce kavgaya, sonra da bıçak ve pompalı tüfeğin kullanıldığı çatışmaya dönüştü.

Çıkan olaylarda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Ömer P.'de saldırıda kullandığı silahını atıp kaçtı. Polis 3 kişiyi vurduğu ileri sürülen saldırganı arıyor.

ÖNCE KAVGA SONRA ÇATIŞMA

Olay, merkezi ilçe Seyhan'a bağlı Tepebağ Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre mahallede otoparkçılık yapan Ömer P., içinde Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç.'nin bulunduğu otomobilin, işlettiği otoparkın bulunduğu sokağa park edilmesine karşı çıktı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma önce kavgaya; ardından da bıçak ve pompalı tüfekli çatışmaya dönüştü.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Ömer P., işyerinden aldığı pompalı tüfekle ardı ardına ateş ederken, diğerleri de ellerinde bıçakla ona karşılık vermeye çalıştı. Çıkan olaylarda Emrah ve Kenan K. ile birlikte Sezer Ç. yaralandı. Olayın ardından Ömer P., tüfeği atarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bir tanesinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

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Park yüzünden çıkan kavgada kan aktı
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