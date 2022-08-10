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Giriş Tarihi: 10.8.2022 14:15

Parka çağırıp tabancayla vurup öldürdüler

Bağcılar'da parka çağrılarak aralarında husumet bulunan üç kişi tarafından tabancayla ateş edilerek öldürülen 18 yaşındaki Rohat Gün memleketi Mardin’de toprağa verildi. Rohat Gün’ü silahla vurarak olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Parka çağırıp tabancayla vurup öldürdüler

Parktaki cinayet olayı 5 Ağustos Cuma günü Bağcılar Göztepe Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. 3 kişi aralarında husumet bulunan 18 yaşındaki Rohat Gün'ü konuşma bahanesiyle parka çağırdı. Gruptan bir kişi, Rohat Gün'le beraber yürüdüğü sırada arkalarındaki kişi belindeki tabancasını çıkarıp bir el ateş etti. Ayaklarından yaralanan Rohat Gün kaçmaya çalıştı. Silahlı saldırgan, kaçan Gün'ün arkasından 2 el daha ateş etti. Mermilerden biri Rohat Gün'ün sırtına biri de kafasına isabet etti. 3 şüpheli koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gün, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Rohat Gün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

CENAZESİ MARDİN'DE DEFNEDİLDİ
Gün'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Mardin Artuklu'da toprağa defnedildi. Polis ekipleri, cinayetin işlendiği park ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekiplerin kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Parka çağırıp tabancayla vurup öldürdüler
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