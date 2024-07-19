Parkın ortasında gençlere kurşun yağdırdılar

İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi, Evyap Caddesi'nde yer alan Barış Manço Parkı'nda saat 22.00 sıralarında isminin M.S. olduğu iddia edilen şahıs, henüz kimliği öğrenilemeyen iki gence bankta oturdukları esnada yaklaştı ve yanında getirdiği silahla defalarca ateş etti. Saldırgan daha sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı ve kısa süre sonra kendi isteğiyle polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

Silah seslerinin patladığı esnada parkta vakit geçiren aileler ve çocuklar büyük korku ve panik yaşadı. Saldırıda ciddi şekilde yaralanan 2 genç erkek şahsa çevredeki vatandaşlar tarafından ilk müdahale yapıldı. Atlet ve yastıklarla yaralıların kan kaybetmesini engellemeye çalışan vatandaşlar daha sonra polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokağı güvenlik şeridi ile kapatırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Olayından dolayı büyük korku yaşadıklarını iki gencin çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldıklarını ve bölgenin en büyük parkı olan Barış Manço Parkına güvenlik kamerası takmaları gerektiğini söylediler. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.