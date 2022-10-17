’Parkta atılan top’ tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Rıhan Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre park içerisinde iki grup arasında atılan top nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Yaralılardan Fikri Can Geçer, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Geçer'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK TUTUKLANDI



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada olaya karışan yaşları küçük 5 kişi gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, E.İ.N. (14) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavisi süren yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.