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Giriş Tarihi: 25.12.2024

Parkta başından vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Parkta başından vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti
İstanbul'da 5 Aralık'ta Şişli Maçka Parkı'nda başından silahla vurulmuş olarak bulunan ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Burak Ulutaş (27), 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ulutaş'ın sevgilisiyle gizli olarak evlendiği ve bunu öğrenen ailesinin ise evliliğe karşı çıktığı ortaya çıktı. Ulutaş'ın babasının otel işlettiği, kendisinin de bir otelde çalıştığı öğrenildi. Ulutaş'ın vurulduğu yerdeki silahı incelemeye alan polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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Parkta başından vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti
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