Parkta baygın bulundu hastanede öldü

Gaziantep'te kayıp olarak aranırken ağır yaralı olarak parkta bulunan 24 yaşındaki kadın yaşama tutunamadı. Olayla ilgili olarak ailenin şikayetçi olduğu bir şüpheli tutuklandı. 1 Mart 2025 tarihinde Şahinbey ilçesinin İbni Sina Mahallesi'nde meydana gelen olayda kendisinden 2 hafta boyunca haber alınamayan Nesrin Panoğlu (24) , geçtiğimiz hafta bir parkta baygın halde bulundu.Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Panoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Panoğlu'nun ölüm olayıyla ilgili gözaltına alınan S.D ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Nesrin Panoğlu'nun ağabeyi İsmail Panoğlu, kardeşinin cinsel istismar, zehirlenme ve uyuşturucu madde kullanımı gerekçesiyle öldürüldüğünü iddia etti.