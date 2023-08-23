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Giriş Tarihi: 23.8.2023 11:03 Son Güncelleme: 23.8.2023 11:14

Parkta dehşet dolu anlar: 1'i ağır 7 yaralı!

Olay İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı. Aile üyesi olduğu öğrenilen iki grup, parkta çocukların önünde bıçaklarını kullanarak kavga etti. Kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralanırken çevredekiler  o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

DHA
Parkta dehşet dolu anlar: 1’i ağır 7 yaralı!

Olay, saat 17.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir parkta yaşandı. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan ve akraba oldukları öğrenilen iki grup, parkta buluştu. Parkta çocukların da bulunduğu sırada aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazıları kendi imkanları ile hastaneye giderken bazıları da ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde şerit çekerek inceleme yaptı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kavga anlarını bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.

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Parkta dehşet dolu anlar: 1'i ağır 7 yaralı!
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