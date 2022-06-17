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Giriş Tarihi: 17.6.2022 20:04

Parkta hasmına ateş açtı, yakalanınca gazetecilere “Bilseydik yakışıklık çıkardık“ dedi

İHA
Parkta hasmına ateş açtı, yakalanınca gazetecilere “Bilseydik yakışıklık çıkardık“ dedi

Antalya’da parkta gördüğü hasmına ateş eden şahıs saklandığı evinde yakalandı. Evinde sigara basma atölyesi çıkan şahıs, gözaltına alınırken gazetecilere, “Bilseydik daha yakışıklı çıkardık” dedi.

Olay, Alanya ilçesi Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kiralık araçla seyir halindeyken aralarında daha önce husumet olan kişileri parkta gören E.G, silahıyla 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken verilen plaka üzerinde arama çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin kısa süreli takibi sonrası olaya karışan araç park halinde bulundu. Polis ekipleri şüphelinin adresine gittiğinde kapıyı açan kişi, E.G.'nin evde olmadığını söyleyerek polis ekiplerinden arama kararı istedi. Savcı talimatıyla çıkarılan arama kararıyla E.G.'nin evinde arama yapılırken kaçma ihtimali üzerine evin etrafı abluka altına alındı.

"BİLSEYDİK DAHA YAKIŞIKLI ÇIKARDIK"

Evde yapılan aramalarda olaya karışan E.G. yakalanarak gözaltına alındı. Ekip aracına götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına şahıs, "Bilseydik daha yakışıklı çıkardık" dedi. Evde yapılan aramalar ise polis ekiplerini hayrete düşürdü. Evdeki aramalarda 4 adet fişek, 1 adet kompresör, 1 adet sigara basma makinesi, 1 adet marka sigara basma makinesi, 24 bin 800 adet makaron, yaklaşık 5 kilogram kıyılmış tütün, 600 adet doldurulmuş makaron, 10 bin adet kilitli makaron poşeti ele geçirildi. Olaya karıştığı tespit edilen E.İ., A.B. ve İ.S.'yi yakalama çalışmaları sürerken, E.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Parkta hasmına ateş açtı, yakalanınca gazetecilere “Bilseydik yakışıklık çıkardık“ dedi
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