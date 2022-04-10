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Giriş Tarihi: 10.4.2022 00:23 Son Güncelleme: 10.4.2022 00:37

Parkta kanlı randevu: 1 ağır yaralı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Parkta kanlı randevu: 1 ağır yaralı

Kayseri'de aralarında husumet bulunan iki kişi parkta buluştu. Önce tartışan taraflar daha sonra sopalı bıçaklı kavgaya tutuştu. Olayda 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Merkez Melikgazi İlçesi Esenyurt Mahallesi'nde bulunan Hangar Parkı'nda buluşan Furkan Ç., ile Methan S., tartışmaya başladı. Aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan gençlerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Furkan Ç., ve Merthan S., sopa ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı.

Kavgada Merthan S., Furkan Ç'yi bacaklarından bıçakladı. Furkan Ç., ağır yaralanırken, Merthan S. ise kaçtı. Parkta bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Aşırı kan kaybeden Furkan Ç.'ye parktaki vatandaşlar ambulans gelene kadar kan kaybını önlemek için tampon yaptı. Ambulansın gelmesiyle birlikte Furkan Ç., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Furkan Ç'nin bıçaklandığını haber olarak olay yerine gelen bir yakını "Ben sana gitme demedim mi? Böyle olacağı belliydi" diyerek ağladı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin delil çalışması yaptığı olay yerinde suç aleti ve bıçak kabı bulundu. Polis olaydan sonra kaçan şüpheli Merthan S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Parkta kanlı randevu: 1 ağır yaralı
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