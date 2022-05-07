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Giriş Tarihi: 7.5.2022 14:24

Parkta karısını bıçaklayan koca adliyeye sevk edildi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Parkta karısını bıçaklayan koca adliyeye sevk edildi

İstanbul Ataşehir’de boşanma aşamasındaki eşi Sema Kılıçin’i tesadüfen denk geldiği bir parkta iddiaya göre kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada bıçaklayıp öldüren eşi Tuncay Kılıçin Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tuncay ve Sema Kılıçin'in evliliklerinden üç çocukları olmuştu. Sema Kılıçin, aralarında başlayan tartışmalar şiddetli geçimsizlik boyutuna ulaşınca Tuncay Kılıçin'den boşanmaya karar vermişti. Sema Kılıçin'in, eşi Tuncay Kılıçin'e açtığı boşanma davası görülmeye devam ediyordu. İddiaya göre, Tuncay Kılıçin, kıskançlık nedeniyle bir süredir Sema Kılıçin'i rahatsız ediyordu. Sema Kılıçin, dün saat 14.00 sıralarında Örnek Mahallesi'ndeki parkta olduğu sırada karşısında bir anda Tuncay Kılıçin'i buldu. Tuncay Kılıçin'le aralarında hemen bir tartışma başladı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışma sırasında bıçağını çıkartan Tuncay Kılıçin, eşini 8 yerinden bıçakladı. Ardından bıçağı çimlere sürüp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Sema Kılıçin, olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye götürüldü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuncay Kılıçin ise olayda kullandığı bıçak ile birlikte gözaltına alındı. Tuncay Kılıçin'in ilk ifadesinde, olayın kıskançlık nedeniyle yaşandığını söylediği iddia edildi.

Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Parkta karısını bıçaklayan koca adliyeye sevk edildi
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