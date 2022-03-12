Parkta karşılaştığı husumetlisini pompalıyla vurdu

İzmir'de, 19 yaşındaki Furkan Hanoğlu, parkta karşılaştığı husumetlisi A.C.A. (24) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında Buca ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 637/48 Sokak'ta bulunan bir parkta meydana geldi. Furkan Hanoğlu, arkadaşları ile birlikte parkta olduğu sırada, husumetlisi olduğu ileri sürülen A.C.A. da parka geldi. İkili arasında çıkan tartışmada A.C.A., pompalı tüfekle Hanoğlu'nu göğsünden vurdu. Hanoğlu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken A.C.A. gözaltına alındı.