Parkta kazdığı mezar vahşeti ortaya çıkardı

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde bir apart otelde yaşayan Elvan Küçükaltun (48), birlikte yaşadığı Alman sevgilisi Nadia Angela Grosser'e (40) ilgi duyduğunu öne sürdüğü arkadaşı Kadir Demir'i (39) yemeğe çağırdı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Elvan Küçükaltun ile Kadir Demir arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Küçükaltun, Demir'i göğsünden bıçaklayıp öldürdükten sonra cinsel organını kesti. Apart otelden çıkan Küçükaltun, yakındaki bir parka gidip mezar kazmaya başladı. Vatandaşların parkta mezar kazıldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, sahile kaçan Elvan Küçükaltun ile olay anında apart otelde bulunan sevgilisi Grosser'i gözaltına aldı. Evde yapılan incelemede ise Kadir Demir'in cesedi bulundu. Çift adliyeye sevk edildi.