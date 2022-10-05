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Giriş Tarihi: 5.10.2022 03:58

Parkta köpek tartışması! Cam şişe ile boğazı kesildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Koray Yüksel (48), parkta köpek yüzünden tartıştığı grupta bulunan bir kişi tarafından cam parçasıyla boğazından yaralandı. Ağır yaralanan Yüksel hastanede tedaviye alınırken, polis çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerinin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı

DHA
Parkta köpek tartışması! Cam şişe ile boğazı kesildi

Olay, saat 23.45 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Karabağlar Belediyesi Uğur Mumcu Parkı'nda meydana geldi. Koray Yüksel, iddiaya göre yanında köpek bulunan bir grup ile tartıştı. Görgü tanıklarının ifadesine göre köpek yüzünden çıktığı belirtilen tartışmada grupta bulunan bir kişi kırdığı cam şişe ile Yüksel'e saldırdı. Arbede sırasında Yüksel'in boğazı kesildi. Yüksel kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler köpeği de alarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri parka geldi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan Yüksel'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Yüksel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavga ile ilgili çalışma başlatan polis, parkta bulunanların ifadelerine başvurduktan sonra şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Parkta köpek tartışması! Cam şişe ile boğazı kesildi
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