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Giriş Tarihi: 21.1.2024 13:52 Son Güncelleme: 21.1.2024 13:58

Parkta küfür cinayeti

İzmir’de Ali Bahadır Y. (33) parkta kendisine küfrettiğini iddia ettiği Medet Ferhan Şengün'ü (33) bıçaklayarak öldürdü.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Parkta küfür cinayeti

İzmir'de dün akşam saatlerinde Karabağlar ilçesi Türbe Caddesi'ndeki parkta bir kişinin kanlar içerisinde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sırtından bıçaklanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemede, ölen kişinin Medet Ferhan Şengün olduğu tespit edildi. Şengün'ün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çalışma başlatan polis, cinayet şüphelisinin Ali Bahadır Y. olduğunu belirledi. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Ali Bahadır Y. polisteki ifadesinde, Şengün'ü tanımadığını parkta kendisine küfrettiği için olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Ali Bahadır Y.'nin işlemlerini sürdüğü bildirildi. Öte yandan hayatını kaybeden Şengün'e daha önce bipolar bozukluk teşhisi konulduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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Parkta küfür cinayeti
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