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Giriş Tarihi: 27.10.2022 14:42

Parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan İpek, yaşamını yitirdi

Çanakkale'de parkta bankta arkadaşıyla otururken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan 2 çocuk annesi İpek Kürşat (36), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
Parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan İpek, yaşamını yitirdi

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Barbaros Mahallesi Hüseyin Kızoğlu Sokak'taki Barbaros Parkı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla parkta bankta oturan evli, biri 7, diğeri 12 yaşında iki erkek çocuk annesi İpek Kürşat, kimliği belirsiz kişi tarafından silahla vuruldu. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralanan Kürşat, gelen ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İpek Kürşat, bugün, sabaha karşı hayatını kaybetti. İpek Kürşat'ın cenazesi otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Polis, cinayet şüphelisini yakalanması için çalışma başlattı.

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Parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan İpek, yaşamını yitirdi
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